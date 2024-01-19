В Хабаровском крае поздравили ветеранов с 80-летием снятия блокады Ленинграда

В Доме официальных приемов состоялся торжественный прием ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в честь с 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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