Астрономы обнаружили самую древнюю чёрную дыру

Международная команда учёных с использованием космического телескопа James Webb (JWST) обнаружила чёрную дыру, которая существует более 13 миллиардов лет и возникла всего через 400 миллионов лет после Большого Взрыва.
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