Пресса США: группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск

Андрей Шишинов

Так себе лондон был. Интересно, а королёк с семьёй успеет слинять перед тем как мелкобритания будет уничтожена? Скорее всего нет, орешнику в ядерном исполнении лететь 15 минут. А посейдону с акватории и того меньше.