Пресса США: группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск на Украину Ряд европейских стран «втайне работает над планом отправки войск на Украину», чтобы «помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией», пишет американское издание Associated Press.
Комментарии
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Андрей Шишинов
Так себе лондон был. Интересно, а королёк с семьёй успеет слинять перед тем как мелкобритания будет уничтожена? Скорее всего нет, орешнику в ядерном исполнении лететь 15 минут. А посейдону с акватории и того меньше.
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23 час.
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