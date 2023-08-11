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«Ливерпуль» за 110 млн фунтов согласовал с «Брайтоном» трансфер Кайседо. Это рекорд АПЛ

«Ливерпуль» за 110 млн фунтов согласовал с «Брайтоном» трансфер Кайседо. Это рекорд АПЛ

Об этом сообщает The Athletic. Отмечается, что этот трансфер станет самым дорогим в истории АПЛ. Личные условия Кайседо с «Ливерпулем» еще не согласованы, но это будет формальностью.

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