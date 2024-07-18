Аналитики назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на аренду однушек

Арбат занял первое место по росту цен на аренду однушек в Москве Первую тройку рейтинга районов Москвы по темпам роста ставок аренды однокомнатных квартир составили Арбат, Красносельский и Печатники Арбат занял первое место в рейтинге столичных локаций по темпам роста цен на аренду однокомнатных квартир во втором квартале 2024 года.