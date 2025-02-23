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Израильские самолеты пролетели над Бейрутом во время похорон важного лидера

Израильские самолеты пролетели над Бейрутом во время похорон важного лидера

Самолеты ВВС Израиля на низкой высоте пролетели над столицей Ливана, Бейрутом, в момент начала похоронной церемонии бывшего лидера влиятельного движения, Насруллы.

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