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Лидеры «Би-2» прокомментировали воссоединение группы в аэропорту Тель-Авива

Лидеры «Би-2» прокомментировали воссоединение группы в аэропорту Тель-Авива

Депортированные из Таиланда в Израиль музыканты группы «Би-2» воссоединились в аэропорту Тель-Авива. Лидеры команды Шура (настоящее имя — Александр Уман) и Лева Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник*) прокомментировали ситуацию в беседе с журналистами.

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