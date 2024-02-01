Лидеры «Би-2» прокомментировали воссоединение группы в аэропорту Тель-Авива

Депортированные из Таиланда в Израиль музыканты группы «Би-2» воссоединились в аэропорту Тель-Авива. Лидеры команды Шура (настоящее имя — Александр Уман) и Лева Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник*) прокомментировали ситуацию в беседе с журналистами.