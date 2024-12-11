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Кризис в отношениях? Дмитрий Маликов все чаще выбирает друзей вместо жены

Кризис в отношениях? Дмитрий Маликов все чаще выбирает друзей вместо жены

Дмитрий Маликов признался, что все чаще проводит свободное время с друзьями. Неужели у певца очередной кризис в отношениях с супругой? И правда, что однажды их семейная ссора закончилась дракой? Почему многие уверены: музыкант с женой уже давно живут друг с другом по привычке? Что на это отвечает сам народный артист РФ? И планирует ли пара отмечать очередную годовщину свадьбы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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