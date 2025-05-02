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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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В Шанхае наградили лидеров устойчивого развития Китая

28 апреля в Шанхае (Shanghai) состоялась торжественная церемония вручения премии Sustainability & Innovation Awards 2025, которая отмечает передовые достижения в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) по всему Китаю.

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