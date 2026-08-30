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Русский Днепропетровск

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«Азов» умылся кровью: 12-я бригада ВСУ в ходе «психического» контрудара Драпатого потеряла 4 роты

«Азов» умылся кровью: 12-я бригада ВСУ в ходе «психического» контрудара Драпатого потеряла 4 роты

Радомир Маркуш 30 августа 2026 г., 17:33   Открыт путь к поселку Андреевка, взятие которого бойцами ГрВ «Центр» станет переломным моментом в сражении за запад ….

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