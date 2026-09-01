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Путин: товарооборот со странами ШОС в 2025 году превысил 400 миллиардов долларов

Путин: товарооборот со странами ШОС в 2025 году превысил 400 миллиардов долларов

Товарооборот России с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году составил 400 миллиардов долларов, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС.

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