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НХЛ вернулась на Олимпиаду, Россию пока прокатили… на неделю

НХЛ вернулась на Олимпиаду, Россию пока прокатили… на неделю

То, чего ждали многие любители самой холодной игры на Земле долгих 10 лет, наконец-то произошло – НХЛ и ИИХФ официально объявили о предстоящем участии игроков сильнейшей хоккейной лиги в двух ближайших Олимпиадах – в 2026 году в итальянских Милане и Кортина-Д`Ампеццо и в 2030-м во французской Ницце.

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