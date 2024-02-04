НХЛ вернулась на Олимпиаду, Россию пока прокатили… на неделю

То, чего ждали многие любители самой холодной игры на Земле долгих 10 лет, наконец-то произошло – НХЛ и ИИХФ официально объявили о предстоящем участии игроков сильнейшей хоккейной лиги в двух ближайших Олимпиадах – в 2026 году в итальянских Милане и Кортина-Д`Ампеццо и в 2030-м во французской Ницце.