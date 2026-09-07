В Перми салон красоты запустил услугу по покупке бензина: «Пока вы на маникюре, мы стоим в очереди на АЗС за вас»

В Перми салон красоты запустил необычную услугу – стоящим в пробке на заправку предлагают провести время с пользой и пойти на маникюр или педикюр, нарастить ресницы или сделать коррекцию бровей, а в это время сотрудники салона будут двигаться в очереди вместо водителя.