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В Перми салон красоты запустил услугу по покупке бензина: «Пока вы на маникюре, мы стоим в очереди на АЗС за вас»

В Перми салон красоты запустил услугу по покупке бензина: «Пока вы на маникюре, мы стоим в очереди на АЗС за вас»

В Перми салон красоты запустил необычную услугу – стоящим в пробке на заправку предлагают провести время с пользой и пойти на маникюр или педикюр, нарастить ресницы или сделать коррекцию бровей, а в это время сотрудники салона будут двигаться в очереди вместо водителя.

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