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Минэкономразвития предлагает ввести в РФ плату за выбросы CO2

Минэкономразвития предлагает ввести в РФ плату за выбросы CO2

В Минэкономразвития России рассматривают введение платы за выбросы углерода как необходимую меру. Заместитель главы ведомства Илья Торосов утверждает, что это поможет предотвратить потерю средств за рубежом.

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