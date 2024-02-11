Минэкономразвития предлагает ввести в РФ плату за выбросы CO2

В Минэкономразвития России рассматривают введение платы за выбросы углерода как необходимую меру. Заместитель главы ведомства Илья Торосов утверждает, что это поможет предотвратить потерю средств за рубежом.
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