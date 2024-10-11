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"Украинцы предупреждали - бегите, за нами идут поляки, они всех убивают"

"Украинцы предупреждали - бегите, за нами идут поляки, они всех убивают"

Честно говоря, изначально хотел возмутиться. Стивен Сигал. Величайший актер современности. Патриот России, сказавший, что если понадобится, пойдет воевать, и умрет рядом со своим президентом.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Я действительно, не дождался бы 23.30, поэтому мониторю многие политические программы либо заранее, либо на следующий день! https://ok-solovey.ru/
ok-solovey.ru
ok-solovey.ru
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26 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Поляков однозначно пытать изощрёнными методами&quot; - Вы садист и издевательство даже над безоружными пленными доставит удовольствие? Не стоит уподобляться подонкам, которых либо не брать в плен(чтобы не отрывать л/с на конвоирование), либо ВЫСШАЯ мера(лишение жизни) по суду доказанные зверства!
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22 мин.
Андрей Якобюк
люди, а когда вы слышали, что в плен попали иностранцы? Наши парни уже ни одну из этих тварей давно в плен не берут. Ну конечно бывают медийные взятия, но и только.
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14 мин.

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