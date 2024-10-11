"Украинцы предупреждали - бегите, за нами идут поляки, они всех убивают"

Я действительно, не дождался бы 23.30, поэтому мониторю многие политические программы либо заранее, либо на следующий день! https://ok-solovey.ru/

"Поляков однозначно пытать изощрёнными методами" - Вы садист и издевательство даже над безоружными пленными доставит удовольствие? Не стоит уподобляться подонкам, которых либо не брать в плен(чтобы не отрывать л/с на конвоирование), либо ВЫСШАЯ мера(лишение жизни) по суду доказанные зверства!

Андрей Якобюк

люди, а когда вы слышали, что в плен попали иностранцы? Наши парни уже ни одну из этих тварей давно в плен не берут. Ну конечно бывают медийные взятия, но и только.