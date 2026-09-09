Суд не смягчил режим убийце продавщицы из-за 20 ударов ножом

Судогодский районный суд отказал осужденной за убийство в переводе на более мягкий режим. С соответствующим ходатайством женщина обратилась, рассчитывая заменить неотбытую часть наказания, однако против выступила Владимирская спецпрокуратура по надзору за исправительными учреждениями.