Суд не смягчил режим убийце продавщицы из-за 20 ударов ножом

Судогодский районный суд отказал осужденной за убийство в переводе на более мягкий режим. С соответствующим ходатайством женщина обратилась, рассчитывая заменить неотбытую часть наказания, однако против выступила Владимирская спецпрокуратура по надзору за исправительными учреждениями.
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