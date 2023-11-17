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Сергей Черкас: «Игры СКА с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» смотрел взахлеб. Система работает»

Команда Романа Ротенберга ранее обыграла «Трактор» (4:3, ОТ), «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2) и поднялась на 5-е место в Западной конференции.

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