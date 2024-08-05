Сергей Неверов посетил Гнездовский фестиваль (фото)

Международный фестиваль исторической реконструкции проходит в Смоленске уже в 12-й раз Ярмарка ремесленников, стрельба из лука, реконструкции битв, чеканка монет – погружение в древнюю историю возможно благодаря уже ставшему традиционным фестивалю в Гнездово.
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