Психолог Колосова: привязанность к старым вещам означает желание жить прошлым

Значительной части россиян присуща неспособность отказаться от любимых, путь и старых, вещей. О причинах, почему их так трудно выкинуть, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий кандидата психологических наук Светланы Колосовой для NEWS.
Значительной части россиян присуща неспособность отказаться от любимых, путь и старых, вещей. О причинах, почему их так трудно выкинуть, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий кандидата психологических наук Светланы Колосовой для NEWS.
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