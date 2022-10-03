Север Пресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

Психолог Колосова: привязанность к старым вещам означает желание жить прошлым

Психолог Колосова: привязанность к старым вещам означает желание жить прошлым

Значительной части россиян присуща неспособность отказаться от любимых, путь и старых, вещей. О причинах, почему их так трудно выкинуть, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий кандидата психологических наук Светланы Колосовой для NEWS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх