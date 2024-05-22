США выступили против одностороннего признания Палестины без соглашения с Израилем

Власти США намерены донести до своих партнеров позицию, что, по мнению Вашингтона, решение ближневосточной проблемы должно быть достигнуто через переговоры между заинтересованными сторонами, а не через одностороннее признание Палестины.
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