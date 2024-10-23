Трамп уличил Британию в иностранном вмешательстве в выборы США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал в независимую Федеральную избирательную комиссию жалобу на Лейбористскую партию Великобритании, уличив их в «нелегальном спонсировании избирательной кампании» кандидата от демократов Камалы Харрис и вмешательстве в ее ход.
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