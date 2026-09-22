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Царьград

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Полиция Антверпена сообщила о двух ночных взрывах в центре города

Полиция Антверпена сообщила о двух ночных взрывах в центре города

В центре Антверпена ночью прогремели два взрыва с разницей в несколько минут. Полицейские не нашли пострадавших, но несколько зданий получило повреждения.

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