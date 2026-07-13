Владивосток vs Хабаровск: сравниваем стоимость и качество высшего образования

Абитуриенты-дальневосточники ежегодно встают перед важным выбором: Владивосток или Хабаровск. С одной стороны, Владивосток — столица ДВФО, современный окружной центр с продвинутой инфраструктурой для старых и малых.
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