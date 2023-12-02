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Обнародованы подробности о журналистке, задавшей вопрос Лаврову на саммите

Обнародованы подробности о журналистке, задавшей вопрос Лаврову на саммите

Корреспондентка из Германии, которая задала вопрос главе МИД России Сергею Лаврову в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ, в течение пяти лет освещала Россию и политику президента страны Владимира Путина в качестве шефа в бюро в Москве, сообщает сайт MK.

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