Обнародованы подробности о журналистке, задавшей вопрос Лаврову на саммите

Корреспондентка из Германии, которая задала вопрос главе МИД России Сергею Лаврову в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ, в течение пяти лет освещала Россию и политику президента страны Владимира Путина в качестве шефа в бюро в Москве, сообщает сайт MK.