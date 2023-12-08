Заставь дурака Богу молиться - он себе и лоб расшибет (народная мудрость, если что). «Новые люди» разрабатывают проект закона об оскорблении чувств женщин – вице-спикер Даванков.
«Новые люди» - партия, придуманная политтехнологами
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Эти "новые" оказались пустышкой. Не знаю, кто за них будет голосовать? Лично я нет. Правда уже не знаешь за кого и голосовать.... за едро, ЛДПР, коммунистов.... тоже нет.
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20 час.
Olga Chuhutina
Дерьмо партия.
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18 час.
Вячеслав Денисов
НЛ - филиал партии жуликов и воров.
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14 час.
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