🤲 Предприниматель из Феодосии задержан за сбыт немаркированного табака и взятку Правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины более 39,5 тысяч единиц товара.
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🤲 Предприниматель из Феодосии задержан за сбыт немаркированного табака и взятку Правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины более 39,5 тысяч единиц товара.