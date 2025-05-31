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Киев наращивает удары по России: В ход идут F-16 и тысячи дронов

Киев наращивает удары по России: В ход идут F-16 и тысячи дронов

ВСУ включили тактику уничтожения цепочки русского ВПК. В дело пущены тысячи БПЛА и истребители F-16.Что ни день, то вражеская пропаганда сообщает о всё более масштабных итогах своих налётов на Россию.

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