Си Цзиньпин призвал молодежь способствовать модернизации страны

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин призвал новое руководство Коммунистического союза молодежи Китая /КСМК/ добросовестно выполнять миссии и задачи, возложенные на них КПК в новую эпоху.
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин призвал новое руководство Коммунистического союза молодежи Китая /КСМК/ добросовестно выполнять миссии и задачи, возложенные на них КПК в новую эпоху.
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