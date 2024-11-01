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Зеленский обвинил Запад в бездействии из-за сообщений о солдатах КНДР в РФ

Зеленский обвинил Запад в бездействии из-за сообщений о солдатах КНДР в РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский обрушился с критикой на Вашингтон, Лондон и прочие союзные государства из-за того, что они никак не высказываются о публикациях, в которых говориться о прибытии военнослужащих Вооружённых сил Корейской Народно-Демократической Республики в Российскую Федерацию.

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