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Терапевт Чернышова посоветовала поддерживать индекс массы тела на уровне не выше 25, чтобы снизить риск развития диабета

Терапевт Чернышова посоветовала поддерживать индекс массы тела на уровне не выше 25, чтобы снизить риск развития диабета

Снизить вероятность развития сахарного диабета позволяют контроль веса, физическая активность и сбалансированное питание.

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