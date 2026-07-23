На встрече с Рубио Лавров подтвердил приверженность Москвы «духу Анкориджа» Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели.
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На встрече с Рубио Лавров подтвердил приверженность Москвы «духу Анкориджа» Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели.
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