"Маткапитал не запрещать. Срочно": Мигранты втихую прорвались в эфир прямой линии Путина

В этом году итоги года президент России Владимир Путин проводит в новом формате. Совмещены будут прямая линия с президентом и большая пресс-конференция.
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