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"Маткапитал не запрещать. Срочно": Мигранты втихую прорвались в эфир прямой линии Путина

"Маткапитал не запрещать. Срочно": Мигранты втихую прорвались в эфир прямой линии Путина

В этом году итоги года президент России Владимир Путин проводит в новом формате. Совмещены будут прямая линия с президентом и большая пресс-конференция.

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Комментарии
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виктор климахин
гнать   этих   басмачей   душманов    черножопых   шакалов    или  убивать   это  угроза   не  только   в  России    но  и  всему   миру
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1 час.
нина сафронова
👍
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5 мин.
Александр Батт
Разумно.
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1 мин.

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