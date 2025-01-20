Сырский инициировал переговоры. Картаполов оскандалился? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру понедельника, 20 января: «Переговоры уже начались»: Сырский испугался «Орешника» Картаполов в опале у Кремля? Скандально высказался о ЛНР и ДНР «Это нужно прекратить»: помощник Трампа раскрыл намерение по поводу СВО «Чтобы нас не уничтожили»: Путин и президент Ирана расширят военное сотрудничество Трамп перенес инаугурацию.