Фото: kremlin.ruСегодня 3K прочитали Беспилотники ВСУ ударили по военному аэродрому. В России ожидали, что при смене министра обороны ситуация изменится, однако должная охрана тыловых баз так и не была налажена.
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