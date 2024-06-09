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Белоусов, где перемены? Fighterbomber подтвердил: В Астрахани украинские дроны повредили Су-57

Белоусов, где перемены? Fighterbomber подтвердил: В Астрахани украинские дроны повредили Су-57

Фото: kremlin.ruСегодня 3K прочитали Беспилотники ВСУ ударили по военному аэродрому. В России ожидали, что при смене министра обороны ситуация изменится, однако должная охрана тыловых баз так и не была налажена.

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Александр Глущенко
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