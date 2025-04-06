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Ваххабит зарезал православного татарина прямо в храме: две версии

Ваххабит зарезал православного татарина прямо в храме: две версии

Русский компас Погибший Сафиулин в центре рядос батюшкой, которого искал убийца. Фото: соцсети.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья!!
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1 час.
Александр Зиборов
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
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37 сек.
Александр Зиборов
Почти во всех бывших советских республик власть и собственность поделили титульные господа, обделив большинство русскоязычных и даже указав им выход с вещами, затем стали жить по своим понятиям. В свете этого вопрос: наверное, справедливо позволить жить точно также национальному большинству в российских областях и краях?..
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9 сек.
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