Сегодня появились сообщения о том, что США и Турция согласовали схему санкций против России. Почему это удивительно именно сейчас? Потому что Турция то соблюдает эти санкции, то нет, и всё это происходит на фоне подготовки к встрече Путина и Эрдогана.
Союзник России оказался с изъяном. Если выгодно - предаст
Комментарии
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Алексей Горшков
Я всегда говорил, что Турция нам не надёжный союзник! Ни с кем больше раз мы не воевали! С остальными можно ещё как-то договориться - а с ней и Польшей (Украину и другие бывшие советскими республиками и территориями Российской империи образования я не считаю) - БЕСПОЛЕЗНО !!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Да Турция испокон веков ТАКОЙ БЫЛА! По личной выгоде...
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8 час.
Владимир Грачев
У России есть только два союзника - АРМИЯ и ФЛОТ! У современной России ещё один - это ВКС. Всё!
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6 час.
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