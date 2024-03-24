Союзник России оказался с изъяном. Если выгодно - предаст

Алексей Горшков

Я всегда говорил, что Турция нам не надёжный союзник! Ни с кем больше раз мы не воевали! С остальными можно ещё как-то договориться - а с ней и Польшей (Украину и другие бывшие советскими республиками и территориями Российской империи образования я не считаю) - БЕСПОЛЕЗНО !!!