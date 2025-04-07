❗️⚡️Жителям Великобритании советуют подготовить «набор для выживания» на 72 часа, в случае если энергетические объекты страны подвергнутся ударам, пишет Daily Mail.
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❗️⚡️Жителям Великобритании советуют подготовить «набор для выживания» на 72 часа, в случае если энергетические объекты страны подвергнутся ударам, пишет Daily Mail.