Military's Top Archbishop Tells Catholic Troops To Seek Exemption From Hasan Firing Squad, Likens Livestream To Terrorists Archbishop Timothy Broglio, the Catholic Church's archbishop for the U.
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