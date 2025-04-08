«Стены беспилотников» у Эстонии и Литвы не будет – Евросоюз отказал в финансировании Евгения КомароваПроект по созданию «стены дронов» на границе с Россией, предложенный Эстонией и Литвой, не получил финансовой поддержки со стороны Евросоюза.
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