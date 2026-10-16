🚍 На автобусный маршрут «Раздольное – Котовка» добавили вечерние рейсы Глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках совещания обсудил проблему с автобусным сообщением на маршруте №7 «Раздольное – Котовка».
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