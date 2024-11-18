В Казани запустили приложение для оплаты парковочных мест

В Казани запустили новое приложение для оплаты парковочных мест. Об этом сообщили в мэрии. Ранее существовал аналогичный сервис, но старое приложение работало нестабильно, поэтому теперь предлагают перейти на новую версию.
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