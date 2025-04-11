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Царьград

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Московский мотофестиваль: впервые примет участие военная мототехника

Московский мотофестиваль: впервые примет участие военная мототехника

26 апреля в Москве состоится 12-й мотофестиваль, посвящённый 80-летию Великой Победы. На смотровой площадке Воробьевых гор зрителей ждет уникальный мотопробег с участием исторической военной техники.

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