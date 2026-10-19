Ущерб от украинской атаки на колледж в Старобельске (ЛНР) оценили в 1,2 миллиарда рублей, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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