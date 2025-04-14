Александр Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Петрозаводска, которую шесть лет не могут обеспечить жильем

За помощью она обратилась в Следком России. Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое возбуждено в Карелии по вопросу необеспечения жительницы Петрозаводска положенным по закону жильем.
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