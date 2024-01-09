Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Божена Рынска (в девичестве Евгения Курицина)  высказалась о проживающих в Латвии русских: "это животные""     Русск...Божена Рынска выс...
  • Evgeny Ku
    Русские хакеры, вы согласны, что он больше не имеет права быть блогером !!!???Иностранца, котор...
  • Evgeny Ku
    А куда смотрит Верховный суд и Путин ВВ ???Иностранца, котор...

В фастфуде и Coca-Cola были обнаружены химикаты, вызывающие бесплодие

В фастфуде и Coca-Cola были обнаружены химикаты, вызывающие бесплодие

Также в список вошли ванильное мороженое от Ben&Jerry’s и детское питание от Gerber.Химикаты, вызывающие рак и бесплодие, были обнаружены в Coca-Cola, «Воппере» от Burger King, ванильном мороженом от Ben&Jerry’s и детском питании от Gerber.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх