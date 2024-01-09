В фастфуде и Coca-Cola были обнаружены химикаты, вызывающие бесплодие

Также в список вошли ванильное мороженое от Ben&Jerry’s и детское питание от Gerber.Химикаты, вызывающие рак и бесплодие, были обнаружены в Coca-Cola, «Воппере» от Burger King, ванильном мороженом от Ben&Jerry’s и детском питании от Gerber.
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