Вашингтон наконец-то понял, что решать украинский конфликт надо не только с Москвой и Киевом. А, в первую очередь, с представителями европейской «коалиции желающих» помочь хунте Зеленского продолжать военные действия.
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