«Мясо похоже на пластилин»: названы нарушения при производстве пельменей

«Добавление в фарш манной крупы — это еще самое безобидное».Отравление многодетной семьи в Красноярском крае после употребления в пищу магазинных пельменей и курицы, приведшее к гибели всех ее четверых детей, вновь заставило задуматься о безопасности продающихся в торговых точках полуфабрикатов.
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