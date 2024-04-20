Вредительство чиновников. Министр Фальков распорядился перенести экзамены для трудовых мигрантов в вузы, где учатся дети

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Всё утро сегодня в СМИ радостно муссируется новость о том, что коммерческие организации будут отстранены от принятия экзамена по русскому языку среди мигрантов.
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