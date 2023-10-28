В Ташкентском метро 3 дня не будут работать 3 станции надземной кольцевой

Станции наземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена «Tolariq» (10-станция), «Xonobod» (11-станция) и «Quruvchilar» (12-станция) не будут работать с 3 по 5 ноября включительно из-за заключительных ремонтных работ II этапа надземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена, сообщает 28 октября пресс-служба метрополитена.
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