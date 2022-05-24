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Политолог Перенджиев: Боррель разоблачил приверженность Европы черномырдинскиму принципу

Политолог Перенджиев: Боррель разоблачил приверженность Европы черномырдинскиму принципу

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Ленв Добрый Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге заявил, что Европе необходимо укрепить оборонный потенциал.

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